Drömmar om ett annat liv

Foto: Emmalisa Pauly

Nordirländska dramatikern Marie Jones ”Fly me to the Moon” har blivit ett Malmödrama om drömmar i vår tid. Kulturskribenten Andrea Grapengiesser var på plats på fredagens premiär.

Frida och Liljana jobbar i hemtjänsten.

Just den här dagen regnar det, Liljana är sen, hennes unge har glömt idrottskläderna så hon måste ta en omväg förbi skolan före jobbet. Väl hemma hos Karl-Gösta Ingvar Mårtensson 84 år på Poppelgatan 72 gör de sin vanliga rutin.

Men just den här dagen går kära Karl-Gösta och dör på toaletten.

”Fly me to the moon” är en varm komedi, där vardagen blandas med magisk realism. Här skildras ensamheten, nedmonteringen av folkhemmet, det nya klassamhället och de nya klassresorna, alltså inte barnens resa till Liseberg.

Strävan, drömmar, arbetslöshet och vardagstristess, lyfts med skratt och humor.

De två kvinnorna i hemtjänsten har finslipat varje rörelse och arbetsrutinen glider över i en dans till toner av Sinatra.

Hur ska Frida och Liljana kunna säga nej till de där extra tusenlapparna som plötsligt hägrar när ryggen värker och lönen aldrig räcker. De vet ju båda att de gör ett bra jobb som är värt så mycket mer än lönekuvertet någonsin visat.

Frida och Liljana pratar och städar, pratar och städar och det är härligt att lyssna på deras pladder och följa deras säkra och inövade rörelser.

En eloge till skådespelarna Susanne Karlsson och Sandra Stojiljkovic. Frida, som spelas av Susanne Karlsson, får just den här dagen utlopp för sin kreativa och företagsamma ådra.

Det ena leder till det andra och snart har de trasslat in sig i en farsliknande härva omöjlig att reda upp. Liljana, spelad av Sandra Stojiljkovic, är inte sen att följa.

Skådespelarduon är lika tajt som tjejerna i hemtjänsten.

Marie Jones är en nordirländsk skådespelerska och dramatiker som sedan många år arbetat för att ta fram intressanta pjäser och roller för kvinnor, något som också efterfrågas på de svenska scenerna och inte minst i salongerna.

I Fly me to the moon är huvudkaraktärerna två medelålders kvinnor inom hemtjänsten. Malmö stadsteaters uppsättning utspelar sig i Malmö, dialogen är skarp och rolig och spelas på underbart bred skånska.

Det nordirländska dramat har anpassats fint till Malmöscenen och det är lätt att förstå att regissören Maria Löfgren, med succéer bakom sig som Jösses flickor – Återkomsten på Stockholms Stadsteater och Ottar och kärleken på Malmö Stadsteater, fallit för denna hemtjänstkomedi.

Karl-Göstas ombonade och välstädade hem är fyllt av minnen från ett långt, men bortglömt och numera ensamt liv, likt en bok ingen läst på länge.

Denna svarta komedi är vältajmad. Alla skruvar är väl åtdragna och skådespelarna är gjutna i sina roller. I all säkerhet cyklar Frida och Liljana vidare till nästa brukare efter sista applåd-tacket, serverar en varm middag och några vänliga ord. En aktuell komedi för alla som intresserar sig och reflekterar över det moderna folkhemmet, klassfrågor och välfärdsdilemman.

