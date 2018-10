Färgstarkt Nationalmuseum i världsklass

Fakta

John Singer Sargent målade normbrytande kvinnor, vidsträckta alplandskap och Venedigs kanaler. Nu blir den kosmopolitiske brittamerikanens måleri en del av Nationalmuseums återinvigning.

På 1890-talet porträtterade John Singer Sargent "den nya kvinnan", den utbildade och yrkesarbetande, ofta i poser och med ansiktsuttryck som fram tills nu varit förbehållna framgångsrika, intellektuella män. Han målade kvinnliga artister, läkare och socialarbetare som han kände.

Född i Florens av förmögna amerikanska föräldrar hade Sargent utbildat sig i Paris och sedan flyttat till London.

Det var som klassisk porträttmålare som han gjorde sig ett namn. Men den produktive John Singer Sargent, personligt bekant med både Claude Monet och Anders Zorn, tröttande så småningom på att porträttera på beställning och övergick 1907 helt till att måla de motiv som han gillade själv: alplandskapen, Venedig och sina vänner.

När hans systerdotter dödades under ett bombanfall i Paris våren 1918 blev färgskalan mörkare. Sargent tackade ja till en förfrågan från brittiska regeringen om att bli krigskonstnär och reste till fronten i norra Frankrike där han skildrar krigets meningslöshet.

I dag är hans måleri känt framför allt i USA och England. Utställningen på Nationalmuseum är den största hittills i Norden. Den visas till 13 januari.

Invigningen

Kungen klipper bandet när Nationalmuseum invigs lördagen 13 oktober. Överintendent Susanna Pettersson håller invigningstalet. Under invigningsceremonin på kajen utanför museet framträder Tensta Gospel Choir, Kitok, Frida Hyvönen och Sofia Karlsson. Publiken får köa och släpps sedan in cirka klockan 11.30. Museet har extra långa öppettider under lördagen och söndagen.

Renoveringen i siffror

5 år har museet varit stängt.

1,2 miljarder kronor har renoveringen kostat.

300 fönster har renoverats.

2000 nya armaturer har installerats.

2000 personer ryms nu i museet samtidigt, dubbelt så många som tidigare.

800000 besökare per år räknar museet med att ta emot, även det en fördubbling.

5200 konstverk och föremål visas nu ur samlingarna, mot 1200 före renoveringen.

Ett 30-tal formgivare och konstnärer har deltagit i utformningen av den nya restaurangen som sträcker sig längs museet ena långsida och ena kortsida.

23 publika toaletter finns tillgängliga, jämfört med de 7 som fanns tidigare.

Måleri och design

Förutom salarna med verk ur samlingarna, därtill barnens egen visningssal, öppnar Nationalmuseum med tre tillfälliga utställningar:

1. John Singer Sargent (1856-1925), i Storbritannien och USA vida känd för sina porträtt, stad- och alpmotiv.

2. "Design stories" presenterar nio svenska formgivare och designföretag som på olika sätt använder sig av berättelser.

3. "'A&E Design". Ergonomiska vardagsföremål designade av Tom Ahlström och Hans Ehrich.