Fin nytolkning av Coleridges klassiker

Ett av den engelska romantikens mest kanoniserade diktverk, Samuel Taylor Coleridges "Balladen om den gamle sjömannen", har fått en ny svensk språkdräkt. En suggestiv och sublim läsupplevelse, tycker Martin Lagerholm.

fakta Balladen om den gamle sjömannen Lyrik Författare: Samuel Taylor Coleridge Översättning: Axel Englund Förlag: Ellerströms Visa mer...

Den utfattige, olycklige och opiumberoende Samuel Taylor Coleridges (1772-1834) episka dikt "The Rime of the Ancient Mariner" (1797) är inte bara ett av den engelskspråkiga litteraturens berömdaste skaldestycke, utan hör på det hela taget till den europeiska romantikens mest emblematiska diktverk.

Det ödesmättade poemet på vers, om den återvändande och enda överlevande sjömannens berättelse om hur hans skepp drabbats av allsköns hemsökelser efter att han till synes utan anledning skjutit ihjäl en albatross, innehåller några av den romantiska epokens mest centrala komponenter: det övernaturliga, det sublima och elementens raseri.

Nu har den ryktbara långdikten nytolkats av Axel Englund och kommit ut i en fin liten illustrerad utgåva

Coleridges mytologiskt laddade ordkonst är relativt sparsmakat översatt till vårt språk, men aktuella verk, "Balladen om den gamle sjömannen", fick sin första svenska språkdräkt av Ragnar Eklund 1960. Nu har den ryktbara långdikten nytolkats av Axel Englund och kommit ut i en fin liten illustrerad utgåva (suggestivt svartvita skrafferingar av Mervyn Peake), trevligt nog utökad med den engelskspråkiga originaltexten.

I sitt fördjupande efterord dyker Englund förtjänstfullt ned i bland annat diktens filosofiska kungstanke om att människan "svikit det ansvar hon tog på sig genom att i grunden förändra den värld som djuren lever i".

Martin Lagerholm