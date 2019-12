Gessle: ”Tack för allt”

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Per Gessle, Marie Fredrikssons kollega från tiden i Roxette, skriver i ett uttalande:

”Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela! Tack Marie, tack för ALLT. Du var en helt unik musikant, en sångerska på en nivå vi knappast kommer att få uppleva igen. Du målade mina svartvita sånger med de vackraste färger. Du var en helt underbar vän i över fyrtio år. Jag är stolt, hedrad och lycklig över att fått dela så mycket av din tid, din talang, din värme, generositet och humor. All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same."