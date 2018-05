Inget litteraturpris i år – två priser 2019

Foto: Claudio Bresciani/TT

Det blir inget Nobelpris i litteratur i år – utdelningen av 2018 års pris skjuts upp till 2019. Det historiska beslutet motiveras med att Svenska Akademien är numerärt försvagad samtidigt som det finns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

Scenskiftet var dramatiskt. På torsdagskvällen lämnade leende akademiledamöter Börshuset i Stockholm med löften om "goda nyheter". På fredagsmorgonen kom beskedet om att det 2018 inte kommer att delas ut något Nobelpris i litteratur. Den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson motiverar beslutet:

- I år har vi haft en mycket ovanlig situation med strider och en försvagad akademi. Vi måste ha respekt för pristagarna, tidigare pristagare och framtida. Vi måste vara trovärdiga som institution, säger han.

Turerna har varit många och diskussionerna intensiva, konstaterar han, men under torsdagens möte i Börshuset var de tio kvarvarande ledamöterna i Akademien eniga om beslutet att skjuta upp Nobelprisutdelningen till nästa år.

- Vi har kommit fram till att förtroendet för Svenska Akademien är så pass lågt i omvärlden, det är det avgörande skälet till att vi nu avstår från att dela ut priset, säger Anders Olsson och fortsätter:

- Däremot planerar vi faktiskt att dela ut det nästa år och då blir det ett dubbelt pris, förhoppningsvis. Det här har gjorts tidigare i det litterära Nobelprisets historia, det har gjorts fem gånger tidigare när det har dubblerats på det här sättet, så det är inte en unik företeelse.

Vid sju tidigare tillfällen har Svenska Akademien valt att inte dela ut priset. Fem av dessa gånger har priset skjutits upp och delats ut nästkommande år tillsammans med det årets pris. Men aldrig tidigare har beslutet fattats av en sådan anledning som i år. Skandalen kring den så kallade kulturprofilen har skapat en så djup spricka i den ärevördiga institutionen att sammanlagt sex ledamöter har lämnat sina uppdrag.

Foto: Janerik Henriksson/TT

De senaste veckorna har det debatterats flitigt om huruvida Akademien kommer att dela ut årets pris. Flera ledamöter har uttryckt sig optimistiskt och sagt att de inte ser någon anledning till att priset inte skulle kunna delas ut.

Anders Olsson framhåller att Akademien rent logistiskt hade kunnat dela ut priset även i år.

- Vi hade den kapaciteten och har den kapaciteten i Akademien. Vi har kommit väldigt långt i vårt prisarbete, precis lika långt som vi brukar göra så här års, nästan framme alltså vid korta listan som vi ska ha klar före sommaren. Anledningen är just det bristande förtroendet i omvärlden och det måste man ha respekt för. Men vi kommer att fortsätta prisarbetet precis som vanligt, skillnaden är att vi delar ut 2018 års pris 2019 i stället, säger Anders Olsson.

Hur återställer man allmänhetens förtroende för en såpass svårt sargad akademi?

- Bara genom långt arbete och genom att inse det allvarliga i situationen. Vi har bara tio ledamöter just nu och nu måste vi sätta i gång verkligen att välja in nya ledamöter och visa allmänheten att vi menar allvar. Och det kommer vi att göra. Vi har redan satt i gång ett stort arbete med att förnya Svenska Akademien, organisationen ska förnyas på en rad olika sätt. Vi ska ta in juridisk kompetens, vi ska bli, helt enkelt, bättre på det vi gör. Och så ska vi välja in nya ledamöter, ganska snabbt måste det bli för att visa att vi har kraften att dela ut ett Nobelpris.

Kritiker hävdar att Svenska Akademien för alltid kommer att vara befläckad av krisen och att alla kommande priser kommer att betraktas med misstänksamhet. Hur ser du på den kritiken?

- Det där tror jag inte på. Vi ska gå stärkta ur den här krisen, svarar Anders Olsson.

Nobelstiftelsen vill i nuläget inte kommentera Akademiens beslut utan hänvisar till ett pressmeddelande.

"Nobelstiftelsen är enligt svensk stiftelselag ytterst ansvarig för att intentionerna i Alfred Nobels testamente uppfylls. Vi har under de senaste veckorna fört en löpande dialog med Svenska Akademien och stödjer torsdagens beslut."

Nobelstiftelsen skriver vidare att en av de omständigheter som kan motivera undantag från att Nobelpriset i litteratur ska delas ut varje år, är om läget i en prisutdelande institution är så allvarligt att ett prisbeslut inte kommer att uppfattas som trovärdigt.

"Den förtroendekris som Svenska Akademien befinner sig i har påverkat Nobelpriset negativt. Deras beslut betonar allvaret i situationen och bidrar till att värna Nobelprisets anseende på lång sikt. Inget av detta berör utdelandet av Nobelpris inom övriga priskategorier 2018." (TT)