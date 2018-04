Två lämnar Svenska Akademien: ”Har sedan lång tid haft allvarliga problem”

Foto: Mark Hanlon

Författaren kommer inte längre delta i akademiens arbete.

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.’" skriver Klas Östergren i ett meddelande till Svenska dagbladet.

Klas Östergren valdes in i Svenska Akademien 2014 på stol nummer 11.

Även Kjell Espmark har gått ur, meddelar han DN.

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet - då kan jag inte längre delta i arbetet”, skriver Espmark till tidningen.

TT har försökt nå Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius för en kommentar.

– Vi har inga kommentarer, säger hennes assistent Margaretha Söderling till TT.

– Den som ska kommentera detta är Sara Danius och hon befinner sig just nu på resa och går inte att nå.

I vintras inledde advokatbyrån Hammarskiöld & Co en utredning kring Svenska Akademiens kopplingar till Kulturprofilen. Enligt uppgifter till DN är utredningen färdig och har presenterats för Akademiens ledamöter.

Texten uppdateras.