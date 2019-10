Monty Python firar 50 – utan återförening

Fakta

Tv-serien "Monty Python's flying circus" hade premiär på BBC den 5 oktober 1969 och sändes till 1974. John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin och Terry Gilliam gjorde sedan en sketchfilm och tre långfilmer, samt ett stort antal humorshower med gammalt och nytt material.

Sedan gruppens sista långfilm "Meningen med livet" från 1983 har medlemmarna uppmärksammat både 20-, 30- och 40-årsjubileet i någon form, även om det första firandet 1989 grumlades av att medlemmen Graham Chapman avled kvällen före.

Terry Jones, gruppens ständiga regissör, har numera insjuknat i demens och känner inte igen de andra enligt vännen Michael Palin, vilket kan vara en av anledningarna till att något firande av 50-årsjubileet inte blir av. Michael Palin har inför jubileet medverkat i en radioserie för BBC, där han gräver fram gamla okända sketcher ut humorgruppens historia.

”Spamalot”

Filmen "Monty Python and the holy grail" från 1974 har av Eric Idle omarbetats till den framgångsrika musikalen "Spamalot". Den har visats både på Broadway i New York och i West End i London – och i Malmö och Stockholm. Johan Glans spelade sir Robin i den svenska uppsättningen.

- Jag är en sådan nörd att jag själv ringde upp och frågade om jag fick vara med. Jag hade hört att de skulle göra den nere i Malmö och fick svaret "Okej vilken roll vill du ha?". Den stora grejen med det var ju att Eric Idle kom till premiären. Det är nog det roligaste som hänt i min karriär. Man var skitnervös när man skulle spela upp hans material, och jag spelade ju dessutom hans roll. Han kom fram direkt efteråt och kramade om mig och sade hur mycket han tyckte om det. Det är mitt malligaste ögonblick hittills, säger han.

Musikalen bidrog till Python-medlemmarnas senaste återförening 2014, då filmproducenten Mark Forstater ansåg sig ha rätt till inkomster från "Spamalot". Återföreningsshowen i O2 Arena i London sattes upp för att finansiera skadeståndet på motsvarande 2,5 miljoner kronor efter att gruppen förlorat i domstol mot Forstater.

Det finns planer på en filmatisering av "Spamalot", som Eric Idle har uppgivit att han arbetar med manuset till.

Därför var Monty Python banbrytande

När "Monty Python's flying circus" skulle spelas in 1969 hade komikern Spike Milligans serie "Q..." precis börjat sändas Den gjorde det som Pythongänget hade tänkt göra, Milligan lät nämligen ofta bli att avsluta sketcher utan kunde traska ut ur tv-studion muttrandes "Har jag skrivit det här?". Det fick John Cleese att inse att de var tvungna att gå ännu längre. I Monty Python-formatet lät de sketcher glida över i nya sketcher, med animationer av Terry Gilliam som kontrasterade mot innehållet i de filmade sekvenserna.

- De har en lätthet i fantasin som spränger fram, det finns inga ramar, utan genomsyras av en oerhörd frihetskänsla. De skapade ett nytt tänk kring vad som utgör en komediserie med sketcher som har en början, mitt, slut och poäng. Plötsligt kan det dyka upp en sur militär och avbryta och skrika och gorma, en sketch glider sömlöst över i nästa. Att de har betytt så mycket beror på att det var så nytt också, de gjorde fullständig revolution när de kom 1969. De sista säsongerna blev det kanske för självmedvetet, de visste att "vi gör surrealistisk konst", säger Martin Kristenson.