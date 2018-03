Möte som stärker och ger hopp

Foto: Malin Arnesson

Skånes dansteaters nya föreställning ”Nayrab” är ett mångbottnat möte, mellan danstraditioner, mellan kulturer. Kulturskribenten Andrea Grapengiesser rycks med av en föreställning som övertygar och rymmer allt, från sorg till hopp.

I ”Nayrab” möts arabisk tradition och modern dans. Koreograferna Laurence Yadi och Nicolas Cantillon har tillsammans med den Malmö-baserade kompositören Tarek Alhadj med klarögd självklarhet lyckats binda samman historia, kultur och samtid på Skånes Dansteater. Kriget i Syrien är lika närvarande som livet i Malmö, liksom den enskilda människans längtan efter samhörighet. Den internationella ensemblen och musikerna visar vad som är möjligt när den ena kulturen berikar den andra.

Ett arabiskt vemod rullar som en oändlig blågrön våg över scenen. I ”Nayrab” bärs de nio dansarna fram av musiken. En rörelse som hela tiden förändras, växer i styrka och intensitet, för att sedan plötsligt bli helt stilla igen. Allt ryms, glädje, sorg, sensualism, sexualitet och död. Det är starkt och medryckande från första stund.

Koreografin är sammanhängande och samtidigt varierad med starka duetter och solonummer men kanske är det framförallt när alla dansare tillsammans bildar mönster och rörelse som det blir hypnotiskt. Med ryggarna mot publiken sjunger dansarna en vemodig kärlekssång. I ett annat parti manar dansare, publik och musiker fram en pulserande samstämmig rytm. Dansarna simmar tyst över scengolvet och döda kroppar samlas ihop på stranden i en hög.

På scen spelas Tarek Alhadjs nykomponerade musik inspirerad av uppväxten i byn Nayrab, Syrien och traditionell folkmusik. Det är suggestivt och fängslande. Man använder sig av musiksystemet maqam. De medverkande musikerna Behzad Souratgar, Mostafa Al Kafafi och Tarek Alhadj, är alla väl förankrade i Malmös kulturliv.

Dansstilen, av koreograferna utvecklad och döpt till FuittFuitt, bygger på att utveckla en oändlig rörelse och att släppa medvetenheten och fångas av glädje. Laurence Yadi och Nicolas Cantillon liknar sin dansfilosofi vid den sufiska traditionen, men här är det dansen som möjliggör ett upphöjt tillstånd. Energin sprider sig onekligen även ut i bänkraderna och som en extra bonus bjuder Skånes Dansteater senare under våren in till After Dance där publiken får dansa FuittFuitt i foajén efter föreställningen.

Bilderna från byn Nayrab är nedslående, men dansföreställningen ”Nayrab” kommer istället ge även den tröttaste nytt hopp. Föreställningen spelas under mars och april i Malmö, 19 april på Dansens Hus i Stockholm och följs förhoppningsvis därefter upp med en lång turné.

