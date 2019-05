John Lundvik till Eurovision-final

Fakta

Det går inte att rösta på Sveriges bidrag från Sverige. Röstningen inleds efter att det sista bidraget är framfört och pågår i ungefär 15 minuter. Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor + eventuell trafikavgift.

1. Armenien: Srbuk – "Walking out"

Telefonrösta: 099-212 01

Sms: 72211 med texten 01

2. Irland: Sarah McTernan – "22"

Telefonrösta: 099-212 02

Sms: 72211 med texten 02

3. Moldavien: Anna Odobescu – "Stay"

Telefonrösta: 099-212 03

Sms: 72211 med texten 03

4. Schweiz: Luca Hänni – "She got me"

Telefonrösta: 099-212 04

Sms: 72211 med texten 04

5. Lettland: Carousel – "That night"

Telefonrösta: 099-212 05

Sms: 72211 med texten 05

6. Rumänien: Ester Peony – "On a sunday"

Telefonrösta: 099-212 06

Sms: 72211 med texten 06

7. Danmark: Leonora – "Love is forever"

Telefonrösta: 099-212 07

Sms: 72211 med texten 07

8. Sverige: John Lundvik – ”Too late for love"

Det går inte att rösta på Sverige från Sverige.

9. Österrike: Pænda – "Limits"

Telefonrösta: 099-212 09

Sms: 72211 med texten 09

10. Kroatien: Roko Blažević – "The dream"

Telefonrösta: 099-212 10

Sms: 72211 med texten 10

11. Malta: Michela Pace – "Chameleon"

Telefonrösta: 099-212 11

Sms: 72211 med texten 11

12. Litauen: Jurijus – "Run with the lions"

Telefonrösta: 099-212 12

Sms: 72211 med texten 12

13. Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream"

Telefonrösta: 099-212 13

Sms: 72211 med texten 13

14. Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës"

Telefonrösta: 099-212 14

Sms: 72211 med texten 14

15. Norge: Keiino: "Spirit in the sky"

Telefonrösta: 099-212 15

Sms: 72211 med texten 15

16. Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade"

Telefonrösta: 099-212 16

Sms: 72211 med texten 16

17. Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud"

Telefonrösta: 099-212 17

Sms: 72211 med texten 17

18. Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth"

Telefonrösta: 099-212 18

Sms: 72211 med texten 18