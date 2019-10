Siri Hustvedt skriver om sin historia

Fakta

Född: 1955 i Northfield, Minnesota.

Bor: I New York.

Familj: Maken Paul Auster och vuxna dottern Sophie.

Bakgrund: Debuterade 1992 med romanen "Ögonbindeln". Fick sitt stora genombrott med "Vad jag älskade" som kom 2003. Andra romaner ur hennes författarskap är "Sommaren utan män" (2011) och "Den lysande världen". Hustvedt har också skrivit lyrik och boken "Den skakande kvinnan eller En historia om mina nerver" (2009) om den neurologiska sjukdom hon lider av.

Aktuell: Med romanen "Minnen av framtiden". Funderar just nu på att skriva en längre essä om jämlikhet, vetenskap och politik.

Hustvedts kvinnohistoriska val

Under Bokmässan i Göteborg var Siri Hustvedt gäst på den middag som Kvinnohistoriska museet anordnade, som en sorts efterföljare till konstnären Judy Chicagos feministiska verk "The dinner party" från 1979. 39 kvinnliga författare, däribland Jamaica Kincaid, Han Kang och Samar Yazbek, lyfte fram var sin kvinna ur historien. En del berättade om sina far- och mormödrar, andra valde fiktiva personer.

Siri Hustvedt talade om den brittiska författaren, poeten och filosofen Margaret Cavendish som levde 1623-1673. Denna förekommer för övrigt i Hustvedts roman "Den lysande världen" från 2014.

- Hon är någon som intresserar mig oerhört mycket. Virginia Woolf nämner henne i "Ett eget rum" på ett mycket negativt sätt, vilket var hemskt synd. Woolf är ju mycket berömd, men hon var inte i den positionen att hon kunde bedöma Margaret Cavendishs filosofi, hon var inte insatt i debatten som pågick under det seklet.