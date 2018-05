Absurt att de som har jobb måste lämna Sverige

Foto: Jessica Gow/TT

… när de som inte har skyddsskäl får stanna.

Greger från Näsby i Kristianstad driver numera en biluthyrningsfirma i Jönköping och på Landvetter. För ett år sedan anställde hans företag en 25-årig kvinna från Albanien som han beskriver som ”en fantastisk tjej”. Hon har magisterexamen, har själv betalat sin SFI och dessutom köpt en extra svenskakurs för att lära sig mer. Men för ett par veckor sen fick hon avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd för att – håll i er nu – hennes jobb inte hade varit utannonserat på Arbetsförmedlingen, utan bara på Facebook och Linkedin.

Alldeles för många som har fått jobb i Sverige får trots att de försörjer sig själva avslag på sina ansökningar hos Migrationsverket med hänvisning till obetydligheter, bagateller, småsaker eller enkla missar. De ligger inte samhället till last, utan bidrar – men får ändå inte stanna.

En vice vd på ett biobanksföretag sänkte till exempel sin lön under tre månader för att rädda företaget, men det gjorde att lönen hamnade under kollektivavtalets gräns vilket var skäl till utvisning. Ali från Iran som jobbade som ingenjör på ABB fick nej eftersom han under några veckor inte haft de försäkringar som han borde enligt kontraktet. Den pakistansk programmeraren Tayyab hade fått fast jobb, men utvisades eftersom en tidigare arbetsgivare hade missat att betala tillräckligt hög tjänstepension. ”Vi tappar en av våra bästa utvecklare”, kommenterade hans chef. Vedran utvisades till Serbien trots att han fått jobb på ett verkstadsföretag, då en tidigare arbetsgivare inte haft rätt arbetsskadeförsäkring. Mehran fick utvisningsbeslut trots fast jobb eftersom han inte hade täckts av en sjukförsäkring under hela sin anställningsperiod efter en miss av företagets revisor.

Och i veckan rapporterade Ekot om att Eshan som jobbar som betongarbetare sannolikt kommer att behöva lämna Sverige på grund av att Migrationsöverdomstolen skickat beslut om avslag på hans asylansökan till fel mailadress, något som lett till att han inte sett beskedet i tid för att söka arbetstillstånd.

En efter en har de fått avslag trots att de själva inte medvetet gjort fel. Samtidigt planerar de rödgröna (inklusive Centerpartiet) att ge 9 000 unga som saknar skyddsskäl en ny chans till en kostnad om 2,9 miljarder kronor över tre år.

Expressens granskning visade nyligen att hälften av dem har bott i Iran i snitt 10 år innan de kom till Sverige (där har de rätt till både utbildning och sjukvård). 78 procent hade fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, vilket är det samma som att de farit med osanning. Noll procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl.

Det kan låta bra att de unga får chans att utbilda sig och blir ”ett klipp för Sverige” som Pär Granstedt, tidigare riksdagsledamot för Centern, argumenterade i Expressen (19/5). Han menade att det handlade om ”Flera tusen unga arbetssugna människor, starkt motiverade att utbilda sig och jobba!”

Men enligt Skolverket hade bara 0,4 procent av de elever som gått Språkintroduktionen, ett gymnasieprogram för dem som nyss kommit till Sverige eller misslyckats med grundskolan, klarat att ta examen efter tre år.

Det tidsbegränsade uppehållstillståndet ges om personen studerar eller meddelar att hen har för avsikt att studera på gymnasiet, komvux eller på en yrkesutbildning. Det ställs alltså inte krav på att man ska närvara eller ens ha skrivit in sig.

Dessutom uppkommer problem med regeln att de får stanna om de får ett jobb inom sex månader. ”Här finns en uppenbar risk att personer i desperat jakt på jobb blir utnyttjade, skuldsatta, får skenanställningar och liknande”, varnade Liberalernas migrationspolitiska talesperson Fredrik Malm (SvD 25/3).

Att personer som har fått nej ändå får ja på grund av att de har väntat länge – och för att de har ”rotat sig”, som Annie Lööf (C) uttryckte det i Metro (3/5) – är märkligt. Särskilt i jämförelse med att högutbildade som har jobbat här i flera år plötsligt får fyra veckor på sig att lämna.

”Med andra handen kastas arbetskraftsinvandrare ut från vårt land på grund av bagatellartade misstag. Då är plötsligt inte långa handläggningstider någon förmildrande omständighet. Det är en häpnadsväckande brist på logik”, poängterade Mats Persson (L) (Aftonbladet 15/5).

Jag håller med. Migrationsverket måste få instruktionen från politikerna av bedöma uppsåt och dessutom ge människor en chans att rätta till vad som är uppenbara misstag. Regeringen beslutade i december att den möjligheten inte skulle införas, vilket är helt obegripligt. De ambitiösa, duktiga, självförsörjande krafterna borde inte få nej; de borde få en välkomstfest.

Läs gärna också