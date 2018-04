Carolin Dahlman: Att det är gratis betyder inte att det är gratis

Foto: ERIK G SVENSSON

Det kan verka billigt att gå till läkaren, men besöket betalas ju inte av någon mystisk filantrop på generöst humör. Pengarna dras via skatten.

”Alltså, det är dyrare att ha katten på pensionat än att ha barnen på dagis”, utbrast en man upprört på bussen häromdagen. Han glömde tydligen att det varje månad dras en summa från hans konto i samband med löneutbetalningen. Ja, ganska många kronor försvinner faktiskt från det som arbetsgivaren betalar; en lärare som tjänar 30 000 kronor betalar 16 537 i skatter.

Men det är så lätt att glömma sånt. Det är så lätt att förtrollas av allt ”dom-där-uppe” hittar på. Skattesubventionerade sommarjobb. Avgiftsfri mammografi. Bistånd till global jämställdhet. Det är så lätt att glömma bort att INGENTING ÄR GRATIS.

Jag skriver med versaler för det tycks behöva sägas med hög röst väldigt många gånger.

Många fick skrämselhicka när SVT:s USA-korrespondent Carina Bergfeldt på tisdagen twittrade ut hur mycket hon behövt betala för vård over there och skrev ”Det finns länder där sjukvård är gratis och det finns länder där det inte är det”. Tror till och med en ledande journalist inom public service att vården i Sverige är gratis?

Det kanske kostar cirka nån hundring för ett besök, men läkarna ska ha betalt, röntgenmaskintillverkarna ska ha betalt, ja till och med de som säljer stolarna man sitter på i väntrummen på akuten ska ha betalt.

Men det pratas sällan om sådant materiellt. Hur ofta nämns det att den där ”gratis” utbildningen på universitetet kostar i snitt över 75 000 kr per år, en plats i serviceboende i Kristianstad kostar runt 1 800 per dygn eller att det billigaste gymnasieprogrammet kostar 65 000 kr per elev och år medan fordon- och transport kostar närmare 156 000 kr?

Och vem kunde ana att ett antal teckningar av kvinnor som har mens och några andra på nakna män som visas på två tunnelbanestationer Stockholm kostar 500 000 kronor? Var kan man ens hitta informationen? Jag har sedan i torsdags försökt hitta fakta och till slut fick jag summan av en pressansvarig av de fem jag kontaktade, men jag har ännu inte fått ut handlingarna som visar motivering, ansökan eller politiskt beslut. Både SVT, P5, Metro och The Guardian skrev om projektet – ingen nämnde pengar.

Nog hade skattebetalarna kunnat kräva en tydlig redovisning av hur skattepengarna används? Jag tror säkert att en och annan då hade tänkt att en halv miljon skulle ha kunnat räcka till en del timmar i hemtjänsten i stället, eller 178 besök i öppenvården.

Vården är nämligen inte gratis som SVT:s reporter tycks tro. 2016 kostade en vaginal förlossning i snitt 28 617 kronor och ett kejsarsnitt 56 966. Operation av gallblåsan kostade i snitt 65 873 och en större tarmoperation 157 827. Ett läkarbesök hos Akuten verkar ligga runt 5 000 kronor.

I varje fall var det så jag kunde tolka de siffror jag kom åt. När jag frågade om fler blev jag hänvisad av SKL till rapporter med sida upp och sida ner av siffror och procentsatser och mystiska förkortningar. Jag uppmanades också gå in på en databas och för att klara av att läsa den erbjöds kurser... Presstjänsten skickade mig till slut vidare till statistikavdelningen som fortfarande inte svarat. Det är ju inte konstigt att välutbildade journalister får saker om bakfoten om det känns som att man behöver ringa Ghost Busters för att hitta fakta kring våra gemensamma finanser.

Det borde vara mycket enklare, för bara då skulle väljarna förstå innebörden av de siffror som presenteras i budgetar och få en känsla av vad de betyder. Då skulle fler visa respekt för de ”gåvor” de får och misstänksamhet mot slarv.

Kristianstads kommun budgeterar 134 000 kronor per år för barn i förskolan. Föräldrarna betalar för i snitt 9 768 kronor. Det är kanske billigare än kattdagis. Men ändå inte.

Detta skrivet med reservation för att någon siffra kan vara inkorrekt. Det är nämligen enormt svårt att få fram exakta fakta.

