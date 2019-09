Här är Nordmarks största utmaningar

Foto: Maja Suslin/TT

Nya arbetsmarknadsministern kastas in i ett tufft jobb.

Under tisdagen presenterades TCO-ordföranden Eva Nordmark (S) som ny arbetsmarknadsminister. Att hon hämtas från tjänstemannafacket kan ses som ett försök att göra utnämningen aptitlig för samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Som ansvarig för januariöverenskommelsens kanske mest ideologiskt skärande område blir Nordmarks roll av stor betydelse. Framför allt tornar två utmaningar upp sig.

I januaripartiernas 73-punktslista slås fast att Arbetsförmedlingen efter en övergripande omvandling ska bli “fokuserad på myndighetsansvar”. Själva förmedlandet läggs på fristående aktörer medan Arbetsförmedlingen behåller administrativa uppgifter som kontroll, bedömning och analys.

Detta nödvändiga omtag har dröjt skandalöst länge. C och L lyfte under flera år, med all rätt, bristerna i Arbetsförmedlingens resultatuppfyllelse. Svensk arbetsmarknadspolitik har präglats av en växande och ineffektiv förvaltningskoloss.

Just nu är läget dessutom allt annat än fridfullt. I praktiken är Arbetsförmedlingen ledarlös, Mikael Sjöberg lämnar som generaldirektör i januari. Kontor håller på att läggas ned. Därtill jäser både missnöje och förvirring från golvet på Arbetsförmedlingen. Eva Nordmark måste förmå balansera ödmjuk dialog med offensiv reformering.

Mer flexibla Las-principer, där fler företag får göra undantag från turordningsregler, är ett av januariöverenskommelsens viktigaste löften. Bristande integration och ihållande ungdomsarbetslöshet är reella problem i dag. Nuvarande Las-ordning har med tiden blivit omodern. Med tanke på hur Socialdemokraterna högst ovilligt gått C och L till mötes är risken dock stor att man kommer försöka få till långtgående brasklappar i lagtexten. Här måste samarbetspartierna vara på sin vakt.

På samma sätt måste Nordmark bevisa att hon tar mer liberala principer för nystartsjobb på allvar. Sverige kan inte rimligen låta nyanlända gå sysslolösa för att enskilda företag saknar kollektivavtal.

Nordmarks långa fackliga erfarenhet borde i grunden vara en tillgång, men hon har också stundtals kritiserats för att politisera TCO:s roll i debatten. Hennes hantering av arbetsrätten blir ett avgörande kraftprov i fyrpartisamarbetet.

Mycket ska på plats och tiden är knapp. C och L måste konstruktivt bevaka varje politiskt steg Eva Nordmark tar. Det kan inte bli tal om en lugn startsträcka på nya jobbet.