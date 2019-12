Jag är så trött på att ropa ”Klåpare”!

Våra makthavare framstår allt mer som inkompetenta dumbommar. De kan inte hålla koll på vare sig pengar eller vapen. Våldtäktsmän släpps ut i det fria och utvisade som klassats som säkerhetshot får stanna – poff, ooops, ojdå.

På fredagen skrev Aftonbladet att två män som av tingsrätten dömdes för grov våldtäkt slipper utvisning. Skälet? Jo, de riskerar straff för avbruten militärtjänst i Eritrea.

Männen hade alltså misshandlat en kvinna och våldtagit henne under knivhot; att de dömdes till hela fem års fängelse tyder på att brottet var av det grövre slaget. Åklagaren hade yrkat på utvisning i 15 år, men på grund av att de hade brutit mot lagen i sitt hemland och därför riskerar straff tyckte tingsrätten att våldtäktsmännen skulle få stanna i Sverige.

Inse hur tokigt detta är… Den som inte infinner sig till värnplikt här i Sverige bestraffas ju med böter eller fängelse i upp till ett år, så varför ska den som riskerar att straffas för att ha undvikit militärtjänsten i det land de växt upp i plötsligt behandlas med snällism – särskilt om de har betett sig extremt illa mot en kvinna?

Att utvisa utvisade verkar för övrigt inte vara makthavarnas bästa gren. När Ekot granskade vad som hade hänt med de 25 personer som regeringen de senaste 15 åren hade beslutat utvisa enligt lagen om särskild utlänningskontroll – då de klassats som säkerhetshot – visade det sig att de flesta var kvar i Sverige. Exempelvis fick en man stanna eftersom det faktum att Säpo hade pekat ut honom som IS-anhängare kunde leda till tortyr om han skickades hem till Marocko. I stället fick denne – sannolikt farlige – man fortsätta gå på våra gator och har det gött.

I en tid när högkvalificerad arbetskraft kickas ut ur landet, en efter en, på grund av små administrativa misstag, är detta snurrigt som en science fiction-rulle. Det är absurt hur den som har tagit ut för lite semester, fått en lön som ligger strax under kollektivavtal eller vars arbetsgivaren missat att teckna rätt försäkring utvisas, medan den som gillar IS eller våldtar välkomnas.

Jag får också svårt att sova när jag hör hur det från regeringskansliet har försvunnit vapen under året, inte bara vid ett tillfälle utan flera gånger. En pistol försvann förra vintern, vilket upptäcktes först i april och polisutredningen lades ner efter ett par veckor. Sen försvann fler vapen, och ännu fler; nu är det sju pistoler plus ammunition som är borta. Kameran som fanns i vapenrummet spelade inte in händelserna, avslöjade Dagens Juridik. ”Sitter det ingen och kollar på tv-monitorn är det fritt fram”, sa en källa. Nycklarna som behövs för att komma åt vapnen behöver egentligen kvitteras ut, men platsen är ofta ”obevakad, det är inte alltid det finns personal där”.

Häromdagen framkom att det kan ha försvunnit pengar från Riksbankens lager. ”Vi var inte helt i mål med att åtgärda brister i kontrollmiljön”, kommenterade en chef på myndigheten.

Inte helt i mål.

Alla människor kan göra misstag, vi har alla dåliga dagar. Men den mänskliga faktorns inbyggda felbarhet behöver balanseras med tydliga kontroller och system för att minska riskerna.

– Straffen behöver skärpas så att de som begår brott inte kommer undan för lätt och brottsoffren får upprättelse.

– Socialtjänst, polis och skola behöver befogenheter för att ingripa när unga riskerar att hamna i snett och deras föräldrar misslyckas med uppfostran.

– Nämndemän och domare behöver riktlinjer som gör att godtycke och subjektivt tyckande minimeras. Om lagen ska gälla lika för alla kan dess tillämpning inte bero på hur en enskild person mår den dagen.

– Myndigheter behöver skyndsamt se över sina säkerhetsrutiner, både vad gäller it och den fysiska miljön. Politiker måste ha mod att ställa krav.

Detta och mycket mer behöver göras, för det jag beskrev ovan är bara några exempel från de senaste veckorna, och tyvärr har journalisterna fullt upp med att avslöja nya brister. Svenska folket sitter med knallröda ilskna rosor på kind varje dag över alla tabbar som kommer fram i ljuset.

För egen del brister det ibland. Jag gråter. Jag blir förbannad. Jag ropar ”Klåpare!” och är faktiskt innerligt trött på att behöva göra det vareviga dag.

Men tills de skärper sig måste jag ju fortsätta tjata.

Läs mer

Artikel om de våldtäktsdömda männen i Aftonbladet

Om vapenstölderna i Ekot

Om kameraövervakningen i Dagens Juridik

Om de försvunna pengarna i Dagens Industri

Om de utvisade i Ekot

Om vapenstölderna i Aftonbladet

Ledare: Sjukt att en 20-årig småbarnsfar som våldtagit en 13-årig tjej får straffrabatt

Ledare: Ska våldtäktsmän verkligen få stanna när skötsamma människor skickas hem?

Ledare. På tok för få kriminella utvisas