Max Sjöberg: Bra att uppmuntra privat solidaritet

Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Gåvoavdraget som återinförs vid halvårsskiftet är ett bra sätt att uppmuntra människor att ge stöd till utsatta.

För tre och ett halvt år sedan avskaffade den rödgröna regeringen gåvoavdraget, vilket mötte stor kritik från såväl borgerliga partier som många ideella organisationer. Tajmingen var inte heller den bästa – avskaffandet skedde mitt under den största flyktingkris Europa upplevt under efterkrigstiden. Nu kommer avdraget, under förvånansvärt stor tystnad, införas igen den första juli. Det förtjänar att uppmärksammas!

Upplägget är ganska enkelt. Den som skänker en viss summa till välgörande ändamål, hos organisationer som godkänns enligt en särskilt lag, blir berättigad till en skattereduktion på 25 procent av den summan. Skänker du 1000 kronor till Läkare utan gränser blir din skatt för året 250 kronor lägre. I praktiken blir det, ungefär, som att du inte betalat någon inkomstskatt på pengarna du skänker.

Reformen är välkommen. Även om verktyget för att förbättra människors levnadsvillkor och bekämpa fattigdom på lång sikt är utbildning och handel snarare än välgörenhet så är lever många i nöd här och nu. Röda Korset beräknar att 80 000 barn kan ha svultit ihjäl i bara i Jemen de senaste åren, och den som drabbats av kolera eller malaria har inte tid att vänta på att det ökade välståndet i världen ska komma även dem till dels.

Även i Sverige finns ideella organisationer som gör ett ovärderligt arbete med att hjälpa utsatta som är helt beroende av bidrag från allmänheten för att få sin verksamhet att gå runt. Organisationer som inte ska konkurrera med eller ta över ansvar från det offentliga – utan komplettera genom att ge stöd och hjälp till utsatta som av något skäl inte kan eller vill ta del av det skyddsnät som redan finns.

Det avdrag som nu införs är inte särskilt omfattande, som mest kommer man att kunna göra avdrag för gåvor upp till 6 000 kronor per år, men det är ett steg i rätt riktning. För många organisationer är marginalerna små, behoven stora och varje krona gör skillnad. Dessutom är det en smart investering för staten. Genom att finansiera en liten del av folks frivilliga givande blir summan som kommer välgörande ändamål till del större än om staten själva betalat ut pengarna till dem.

Men gåvoavdraget är också en bra påminnelse om att det finns fler sätt att hjälpa varandra och ge stöd till utsatta än att ropa på att politiker ska göra något. De flesta av oss i Sverige har det gott ställt och har utrymme att skänka mer på frivillig väg. Om avdraget leder till att fler av oss faktiskt gör det är det en klok satsning.

Förtjänsten för att avdraget kommer tillbaka i sommar är främst Moderaternas och Kristdemokraternas, som hade med det i den budgetmotion som röstades igenom i höstas. Att det inte stoppades innan det hann införas genom regeringens vårändringsbudget kan vi sannolikt tacka Liberalerna och Centerpartiet för. Men oavsett vem som gjort vad är det bara att glädjas åt att det snart är tillbaka. Nu är det upp till oss att visa att det ger effekt.