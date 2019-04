Skattebetalarna tar notan för pilotstrejken

Foto: Jessica Gow/TT

SAS-piloterna har varslat om strejk ännu en gång, och medlare har kallats in.

Piloterna varslar om storstrejk. Svenska Pilotföreningen, som organiserar piloter i SAS, lägger ned arbetet den 26 april, om inget avtal signeras innan dess.

Det är inte första gången. Piloterna har antingen strejkat eller lagt strejkvarsel 2017, 2016 och 2015. 2016 drabbades tiotusentals resenärer av inställda flyg. Konflikterna har framför allt ökat efter att SAS 2012 stod på ruinens brant, och facket tvingades till eftergifter och försämrade villkor.

Det finns gott om sakliga invändningar mot rimligheten i dessa konflikter. Transportföretagen pekar på att en svensk SAS-pilot i genomsnitt tjänade 93 000 kr i månaden under 2018, inklusive tillägg och traktamente. Samtidigt jobbar de bara 183 dagar per år, jämfört med runt 225 dagar för andra tjänstemän. Trots detta kräver piloterna lönepåslag med 15 procent och minskad arbetstid med fem dagar per år.

Men den största invändningen är att svenska och danska skattebetalare ska tvingas stå för notan. Svenska och danska staten äger nämligen 17 respektive 14 procent av flygbolaget.

Det är ett arv av en reglerad och statsdominerad flygsektor, som under många år pressats av lågpriskonkurrenter. Efter att SAS på senare år lyckats göra vinst har regeringen passat på att sälja av aktier. Mikael Damberg (S), dåvarande näringsminister, uttryckte att regeringen långsiktigt helt vill avveckla det statliga ägandet.

Det vore mycket välkommet, men de socialdemokratiska instinkterna när det kommer till statligt ägda bolag framstår inte som särskilt pålitliga. När förslagen om att avveckla statens ägande i Telia nyligen debatterades framförde nuvarande näringsministern Ibrahim Baylan (S) att staten “skulle förlora tre miljarder årligen” på en försäljning.

Det tyder på en dålig förståelse både av hur företagsvärderingar fungerar och vilka risker bolagsägande medför. Socialdemokrater håvar gärna in vinster till statskassan, men talar tystare om när samma bolag behöver miljardtillskott, som SAS fick av Alliansregeringen 2012.

Så kan det gå även för Telia, Nordea eller Svenska Spel. Staten ska inte ta risker med skattebetalarnas pengar, eller snedvrida konkurrensen på fria marknader. Oavsett hur det går med pilotstrejken måste försäljningen av SAS gå snabbare.