Sluta krångla till det för företagen

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Företagen har fått en ökad regelbörda under Stefan Löfvens styre, trots löfte om motsatsen.

Det är ett vallöfte som utfärdas av de flesta inför valen: reglerna för småföretagande, och gärna företagande i allmänhet, ska bli enklare. Socialdemokraterna inför valet 2014 var inget undantag.

Nu finns facit, i en undersökning från intresseorganisationen Näringslivets Regelnämnd, NNR: nästan en tredjedel av företagsledarna anser att regelverket blivit krångligare bara det senaste året. Bara två procent tycker att det blivit enklare.

Bakom siffrorna ryms flera förändringar under mandatperioden. I byggbranschen har man infört krav på personalliggare, och Skatteverket vill att reformen utökas till fler branscher. Arbetsgivaravgifter måste från och med i sommar redovisas på individnivå och varje månad, istället för i klump och per år. Nya miljöregler har också påverkat många företag.

Det är dock det krångliga skattesystemet som är den verkliga boven. I Dagens industri (23/3) påpekar Günther Mårder, VD för Företagarna, att nio av tio företagare nu använder sig av en skattekonsult eller redovisningsexpert för att kunna följa reglerna. Siffror från Världsbanken som Centerpartiet tagit fram visar att svenska företag lägger 45 procent mer tid på att hantera skatterna än i Norge.

Regeringen Löfven driver inte en företagarvänlig politik. Den bistra sanningen är tyvärr att situationen hade varit ännu värre om regeringen fått igenom alla sina förslag. En del har fallit i riksdagen, annat har dragits tillbaka eller skjutits upp. Det handlar bland annat om kilometerskatt på tung trafik, inskränkningar i f-skattsystemet, utflyttningsskatten, och ett flertal förslag i den så kallade 3:12-utredningen.

Inte heller Alliansen är utan skuld. Reinfeldt-regeringen arbetade visserligen med regelförenklingar under sina år, men effekten blev kortvarig. I slutet av perioden ökade krånglet igen.

Det är därför välkommet att Centerpartiet, som ansvarade för frågan i Alliansregeringen, nu vill ta ett omtag, och även inkludera skattesystemet i området. Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet, vill att all lagstiftning ska prövas utifrån hur den påverkar regelbördan för företagen.

Alla vill förenkla företagandet. Hittills har ingen lyckats med några stordåd. Men Sveriges företagare har noterat att under Stefan Löfven går utvecklingen åt helt fel håll.