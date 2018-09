Varför valarbetar public service åt SD?

Foto: Stina Stjernkvist/TT

SVT och SR ska vara opartiska. Ändå gör de tydligen sitt bästa för att Sverigedemokraterna ska få ännu fler röster.

I en integrationsdiskussion i Slutdebatten i SVT på fredagen sa Jimmie Åkesson (SD) att man måste ställa sig frågan varför det är så svårt för ”de här människorna” att få jobb. Han förklaring vara att ”det är för att de inte svenskar. De är, de passar inte in i Sverige. Det är klart, att då är det svårt att få jobb”. Han menade att de därför måste få förutsättningar att bli just svenska och passa in.

Det var framför allt formuleringen ”de här människorna” och ”de passar inte in i Sverige” som fick mig och andra att hoppa till. Annie Lööf ropade ”"Men hur uttrycker du dig?”. Och programledaren Martina Nord framförde sedan i direktsändningen efter debatten att Åkessons uttalande var ”grovt generaliserande” och något som SVT tar avstånd från.

Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram och debatten, förklarar beslutet att ta avstånd från Jimmie Åkessons uttalande: ”Att invandrare pekas ut som en grupp som inte är svenskar och inte passar in i vårt land är ett grovt generaliserande uttalande” (Expressen 7/9).

På lördagen meddelade SVT:s vd att hon står bakom bedömningen.

Förstår inte Sveriges television att de bara späder på missnöjet mot etablissemanget genom att ta avstånd från vad en politiker säger i en debatt? Public service ska självklart inte lägga sig i vilka åsikter människor har, utan låta övriga partier ta den striden. Det är väljarna som ska ta ställning, ingen annan.

De många överorden och överreaktionerna i årets valrörelse kommer bara att locka än fler till Sverigedemokraterna. I debatten påstod Jonas Sjöstedt (V) exempelvis att Åkesson vill ”sparka på flyktingar”, vilket självklart är en lögn.

Många svenskar är rejält irriterade på hur rasistanklagelserna haglar över folk som helt enkelt är oroliga över kostnader och bristen på kalkyler. Människor ser hur de andra partierna vägrar att ens sitta i sammanträdesrum med SD, ofta på vaga grunder som att partiet ställer grupper mot grupper eller att de själva andra inte delar SD:s värderingar. Ofta sägs det helt utan förklaring, som att alla liksom ska förstå mellan raderna. Bristen på klarspråk har varit destruktiv.

Man kan verkligen ha betänkligheter kring Sverigedemokraterna, och Åkessons uttalande i debatten var trångsynt. Dels finns det många arbetskraftsinvandrare som får jobb i Sverige, och dels undrar jag vad betyder det att passa in? Problemet med den höga arbetslösheten bland utrikes födda kommer att behöva lösas genom att fler blir attraktiva på arbetsmarknaden via utbildning och svenskakunskaper, och ingen borde kunna leva på bidrag utan att det ställs krav på att man för allt för att bli anställningsbar. Men om de inte passar in i Sverige är en överdrift.

Nog kan man ha invändningar mot SD, men SVT:s reaktion riskerar att ge dem ytterligare sympatier. Undrar om de ens tänkte på det.