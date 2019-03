12 nya spår av Dido

Foto: FREDRIK PERSSON

Dido är tillbaka. Den brittiska sångerskan slog igenom med hits som “White flag”, “Here with me” och “Thank you” på den tiden det var inne att matcha magtröja med väldigt låga jeans. Den sistnämnda låten samplade Eminem och tillsammans spelade de in en mörk musikvideo till låten “Stan”.

Efter det tidiga 00-talets slut har Dido släppt flera album, men nu har det gått sex år sedan det senaste “Girl who got away”.

“Still on my mind” innehåller hela tolv låtar i en tid när andra musiker knappt vågar släppa en ep av rädsla för att inte kunna hålla kvar musiken i mer än tre minuter. Den klart bästa låten på plattan är “Give you up” som för tankarna till hennes radiohits från det tidiga 00-talet. En fyrstjärnig låt i en annars ganska stabil trepoängare till album, för att tala kritikerspråk.

“Still on my mind” präglas till stora delar av den lågmälda pop som Dido blivit känd för. De låtar som sticker ut är “Hell after this” och “Hurricanes”. På den första testar Dido en lite tuffare stil, medan den andra bryts av halvvägs med mer elektronisk känsla.