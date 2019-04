35-åring sista artisten i P4 Nästa

P4 Kristianstad har släppt sista finalbidraget i den lokala deltävlingen av P4 Nästa: 35-åriga Christine Zakrisson från Vittsjö.

Christine Zakrisson tävlar under artistnamnet Stina med låten "Closer To You". Hon har jobbat med musikaler, shower, som soloartist och medverkat i ”X-Factor” i TV 4.

”Stina har varit förband till The Playtones, jobbat som showartist utomlands på bland annat Universal Studios och hon har sjungit tillsammans med Jessika Andersson, Bosson, Stefan Andersson med flera. På senare år har Stina insett att det är i countryn hon finner passion, hjärta och smärta”, skriver P4 Kristianstad i ett pressmeddelande.

Christine Zakrisson har skrivit "Closer To You" tillsammans med Niklas Paulström. Den beskrivs som en countryballad om kärlek och rädsla för att bli lämnad.