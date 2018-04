Abba-tarer sjunger nya Abba-låtar

Foto: Tsugufumi Matsumoto

Abba har spelat in två nya låtar, de första på 35 år, uppger bandets manager Görel Hanser i ett pressmeddelande. En av de nya låtarna, "I still have faith in you", ska framföras av "Abba-tarerna" i höstens tv-framträdande. Vad som ska hända med den andra låten, och vad den heter, är okänt.

Abba har sedan tidigare aviserat att bandet ska återförenas i en stor global tv-show i höst. Men det är inte Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid själva som står på scenen – utan fyra digitalt framställda "abbatarer".

– Vi gör det för att det är så spännande och kul, sade Björn Ulvaeus till TT i samband med att nyheten offentliggjordes.

Det är brittiska BBC och amerikanska NBC som planerar den tv-sända hyllningsshowen till Abbas ära i höst. Tanken är att de fyra digitala kopiorna ska framträda under showen med en av gruppens låtar.

– Våra huvuden har mätts på alla håll och kanter och av det skapar man ett bibliotek av ansiktsmuskler, sade Björn Ulvaeus.