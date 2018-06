Amerikaniserad Lykke Li träffar rätt

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Lykke Li 2018, efter flytten till LA? Nytt sound och solklarar hits – men svärtan består.

Svenska musikundret Lykke Li går från klarhet till klarhet. Med nya plattan ”So sad so sexy” har ljudlandskapet utvecklats från renodlad indie till maffiga produktioner med samtida r’n’b-influenser.

Att med en titel lyckas ringa in en känsla är svårt – men ”So sad so sexy” låter precis så. Från den inledande balladen ”Hard rain” till nostalgiska ”Utopia”. Texter om relationskriser och sorg på hiphopbeats, distinkta syntar och snygga hooks. En lyssning på titelspåret ”So sad so sexy” – och det sitter.

Styrkan är, som alltid, Lykke Lis röst i kombination med den varma produktionen som stjärnproducenten, tillika maken, Jeff Bhasker varit involverad i.

Att Lykke numera är bosatt i Los Angeles hörs. ”So sad so sexy” har ett amerikaniserat sound med solklara hits. Inget fel med det, så länge svärtan består. För om det är något som går likt en röd tråd genom Lykke Lis musik är det trasig kärleksskildringar. Extra tydligt blir det på briljanta ”Two nights” som gästas av den amerikanska rapparen Aminé.