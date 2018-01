Foto: Mohai Balazs

Indierockbandet Arctic Monkeys spelar på Way Out West i Slottsskogen i Göteborg i sommar. Det brittiska bandet har fem album bakom sig och en rad priser, däribland sju Brit Awards.

I deras låtkatalog finns hits som "I bet you look good on the dancefloor" och "Do I wanna know?". Senast Arctic Monkeys uppträdde på Way Out West var 2009.

Andra som är klar för Göteborgsfestivalen är Kendrick Lamar, Arcade Fire, Lykke Li, Jorja Smith och Brockhampton.

Festivalen äger rum den 9–11 augusti.