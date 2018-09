Aretha Franklin-utställning öppnar i Detroit

En utställning om soulsångerskan Aretha Franklins liv och gärning öppnar i Detroit i veckan. Utställningen kallas "Think: A tribute to the Queen of Soul" och visas på museet Charles H Wright Museum of African American History, skriver Rolling Stone. Franklins kläder och andra ägodelar kommer att visas tillsammans med foton och videoklipp från hennes framträdanden.

Efter att Aretha Franklin avlidit visades hennes öppna kista för allmänheten på samma plats. I framtiden hoppas Franklins familj på att ett permanent museum tillägnat sångerskan ska kunna öppnas någonstans i hennes hemstad.

Aretha Franklin avled den 16 augusti av cancer i bukspottskörteln, 76 år gammal.