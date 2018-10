Argast och viktigast

Foto: Pressbild

Will Hoge har legat vaken om nätterna. Sömnlös, frustrerad, förbannad. Till slut var han tvungen att lyfta oron och ilskan ur systemet. Kanalisera allt i musiken, med rytande gitarrer och höjd röst – om sakernas tillstånd i tider av Trump.

Det handlar om kampen för överlevnad i gränslandet där presidenten vill bygga sin mur. Det handlar om vapenlagar, och hur man långt borta i maktens finrum beklagar utan att agera när unga människor skjutits ner i skolkorridorerna. Det handlar om hat, intolerans och nedärvda, snedvridna värderingar.

Det handlar också om det märkliga som händer när den sittande administrationen tros vara vägen framåt för den som redan ligger ner. Den som behöver en utsträckt hand.

”That's my American dream and I've been all that I can be. With nothin' left to lose at all, I guess I'm free”, sjunger Hoge på titelspåret.

Argast i Nashville, och hela americanaland. Kanske också viktigast.