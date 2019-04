Foto: Amy Harris

Det finns de som har stilen och attityden, som kan fånga publiken på sociala medier. Och det finns de som kan göra musik. Sedan är det ett fåtal som behärskar båda, Billie Eilish är en av dem.

Det 17-åriga stjärnskottet från Los Angeles slog igenom i sann “millennial”-anda när låten “Ocean eyes” blev viral. Nu har hon en ep bakom sig och släpper det efterlängtade albumet “When we all fall asleep, where do we go?”.

Med sig som producent har hon sin bror Finneas O’Connell. Plattan har ett välproducerat mörkt sound, en skaparglädje som tycks oändlig och popmusik som fascinerar. Som allra bäst blir det i de kaxigare upptempolåtarna “Bad guy”, “All the good girls go to hell” och “Bury a friend”.

Spåren “I love you” och “Goodbye” innehåller inte samma känsla, “Wish you were gay” lämnar några frågetecken efter sig, men på det stora hela är det en riktigt bra skiva, och förhoppningsvis är det här bara början för Billie Eilish.