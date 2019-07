Bästa poddarna att lyssna på i sommar

Foto: Henrik Montgomery/TT

Humor, populärkultur och mordmysterier. Oavsett genre är podcasten det perfekta semestersällskapet. Här är poddarna som fängslar mest just nu.

"The Chernobyl podcast"

För den som inte har fått nog av HBO-serien "Chernobyl", men tröttnat på allas åsikter om den, är "The Chernobyl podcast" nästa hållplats. Under fem avsnitt får seriens skapare och manusförfattare Craig Mazin lägga ut texten om det konstnärliga arbetet med att återskapa Tjernobyl-katastrofen under ledning av programledaren Peter Sagal. Här får man svar på varför skådespelarna inte levererar sina repliker med pinsam rysk brytning och hur serieskaparna har gått tillväga för att ge serien dess autentiska detaljkänsla. Som ett långt och mustigt bakom scenerna-reportage i poddformat.

"Brita och Parisa"

Det finns gott om samtalspoddar där två kändisprofiler nosar på aktuella ämnen och samtidigt delar med sig lagom mycket av sina privatliv. Kanske finns det för många. Ändå känns "Brita och Parisa" som ett välkommet tillskott. Programledaren tillika "På spåret"-vinnaren Parisa Amiri tar sig skarpsinnigt an nöjes- och kulturnyheter från den senaste veckan tillsammans med Elle-bloggaren Brita Zackari. Podden släpps en gång i veckan och har över 30 avsnitt i bagaget.

"Twenty thousand hertz"

Kan man göra en kul och intressant podd om enbart ljud? Tydligen. Utöver att vara ljuvligt välproducerad (något annat vore märkligt med tanke på att upphovsmakaren Dallas Taylor är en prisad ljudproducent) så finns det ett avsnitt för alla smaker. En ekolog avslöjar att vissa växter kommunicerar med hjälp av sång och en psykolog berättar hur vi människor påverkas av väckarklockor. I mötet med ljuddesignern Paula Fairfeld bjussar hon på en personlig berättelse om den kreativa processen bakom vrålen som drakarna i "Game of thrones" brölar fram under flygturerna.

"Litteraturväven"

Bibliotekarien Jonas Ståhl äger en överraskande förmåga att trollbinda lyssnaren i sina halvtimmesavsnitt om kända författare som har lämnat avtryck i litteraturhistorien. Bland de avhandlade finns Karin Boye, Paul Andersson, Moa Martinson, Arthur Rimbaud och Forough Farrokhzad. Formatet påminner en smula om "P3 Historia", eftersom det är manusdrivet och Ståhl dyker direkt in i berättelsen via ögonblicksbilder och bygger därefter upp en biografisk linje från födelse till död. Plus för stämningsfull musik.

"How Neal feel"

I en värld av arga skrivbordskrigare kan det vara skönt med ett par avslappnade röster som använder nykter humor och plockar isär många av de mest aktuella Twitterbråken och utbrotten i den populärkulturella sfären. "Chapelle shows" medförfattare Neal Brennan pratar med parhästen Bianca Sia om "social media justice warriors", rasism, könskrig, sneakers, varför företag marknadsför sig till en ny progressiv publik och så vidare. Ett stående inslag är att Neal måste be om ursäkt för något han sagt i podden veckan innan.

"Dumma människor"

"Det finns ingen gräns för hur mycket knasigheter vi kan gå på eller göra bara tillräckligt många gör det". Det konstaterar psykologen Björn Hedensjö i ett av avsnitten som handlar om "bandwagon-effekten", det vill säga varför vi gör som alla andra i olika situationer – trots att det kanske strider mot fakta och den egna uppfattningen. Lina Thomsgård programleder podden som på ett lättsamt sätt grunnar på mänskliga beteenden och vad det finns för forskning på området. I nuläget finns 20 avsnitt i sköna halvtimmesformat.

"Man in the window"

Det är inte för inte som varje avsnitt av "Man in the window" börjar med en varning om att avsnittet innehåller ingående skildringar av våld, sex och mord – och därför inte passar alla. Men för den som föredrar verkliga kriminalfall framför fiktiva diton är detta ett fynd. Den Pulitzer-prisade grävreportern Paige St John från Los Angeles Times djupdyker i fallet "The golden state killer" som gäckade polis och en hel delstat i flera decennier. Till skillnad från liknande poddar som ofta tar en enkel utväg med framgooglad fakta har St John intervjuat offer, familjemedlemmar och utredare, vilket resulterar i en komplett och respektfull skildring av en horribel historia.

"Spöktimmen"

Det är en av Sveriges mest strömmade poddar och det är inte svårt att förstå varför. Kalmar-duon Linn Larsson och Jenny Borg för sansade samtal om verkliga händelser som väcker obehag av olika slag. Här ryms historier om vår tids värsta seriemördare och konspirationsteorier liksom mindre kända fall av mystiska försvinnanden och expeditioner som har gått snett. Styrkan ligger i duons förmåga att berätta en bra historia varvat med deras personliga reflektioner kring fallen. (TT)

Foto: Helen Sloan/HBO

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Foto: Liam Daniel/HBO