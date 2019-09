"Big Brother" tillbaka – blir interaktivt

Foto: Mark Earthy/TT

"Big Brother" kommer tillbaka i svensk tv – och den här gången kommer tittarna att ha ett finger med i spelet, skriver Aftonbladet.

Programmet visades i Sverige första gången 2000. Konceptet går ut på att tittarna får följa människor som är inlåsta i ett hus utan kontakt med omvärlden. Den som är kvar längst i huset vinner en miljon kronor.

– De tekniska förutsättningarna för att låta tittarna följa och styra vad som händer i huset är på en helt annan nivå i dag och vi tror att det kommer locka den unga digitala generationen, men även en bredare publik som har följt "Big Brother" tidigare, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4 och C More film, enligt Aftonbladet.

Från den 24 september går det att söka in till "Big Brother". Programmet söker "medvetna personer som har koll på sin omvärld, är verbala, har humor och det lilla extra".

Programmet visas under våren 2020 och kommer att sändas live dygnet runt på TV4 Play och C More. (TT)