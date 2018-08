Bo Kaspers tar över allsångsscenen

Foto: Anders Wiklund/TT

Gäster som Sabina Ddumba och Danny Saucedo – samt ett smakprov från krogshowen "Allt ljus på oss". Bo Kaspers Orkester tar över Sollidenscenen i "Allsångsscenen är din" i SVT.

Uppdraget har tidigare gått till artister som Lisa Nilsson och Tomas Ledin – i år är det Bo Kaspers Orkester som håller i "Allsångsscenen är din" direkt efter tisdagens "Allsång på Skansen" i SVT.

– Det känns lite lagom nervöst, på rätt sätt. Det känns som en stor och tung grej att göra, vi vill verkligen göra det bra. Det är bara att titta på vilka tunga artister som har fått göra det förut så känner man sig otroligt smickrad och hedrad att få vara en del av den skaran, säger bandets trummis Fredrik Dahl.

Sångaren Bo Sundström beskriver att det är som att få en hedersmedalj.

– Det kanske är svårare för en debutant att köra en sådan där pryl, man måste ha några år på nacken för att kunna göra en timme, säger han.

Bandet har också bjudit in några gäster till scenen, och får sällskap av Sabina Ddumba, Danny Saucedo, Christel Alsos och Linda Pira.

Under hösten och våren har Bo Kaspers Orkester gjort krogshowen "Allt ljus på oss", vilken fortsätter som arenaturné med start i november. Tittarna kommer även att få ett smakprov under "Allsångsscenen är din".

– Det blir något slags "best of", där vi tar med oss mycket av det vi tycker är bäst av det vi har gjort under karriären. Nu färskast är att vi har gjort showen, så vi kommer väl att bjuda på lite smakprov från den, säger Fredrik Dahl.

Det kan även hända att bandet bjuder på ny musik.

– Det blir nog någon låt som är outgiven, det tror jag faktiskt, säger Fredrik Dahl.

Men innan bandet tar över allsångsscenen blir det vanlig "Allsång på Skansen". Utöver Bo Kaspers Orkester medverkar Lena Philipsson, Petter, Molly Sandén och Anita Hegerland i tisdagens program.

– Allsångslåten vi ska köra i programmet är inte skriven före år 2000, i alla fall. Det är kul, att det blir en ny låt som är en allsångslåt, säger Bo Sundström.

"Allsång på Skansen" sänds i SVT1 på tisdagen 20.00, "Allsångsscenen är din" direkt efteråt.