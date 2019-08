Brad Pitt i Venedig: ”Det är ett vågspel”

Fakta

55 år, född i Shawnee, Oklahoma, USA.

Syntes först i tv-serien "Dallas" i slutet av 80-talet, slog igenom i filmen "Thelma & Louise" och gjorde sina första stora huvudroller i "Där floden flyter fram", "Kalifornia" och "En vampyrs bekännelse" i början av 90-talet.

Har sedan dess medverkat i filmer som "Seven" (1995), "De 12 apornas armé" (1995), "Fight club" (1999), "Ocean's eleven" (2001), "Troja " (2004), "Babel" (2006), "Benjamin Buttons otroliga liv" (2008), "Inglourious basterds" (2009), "The tree of life" (2001), "12 years a slave" (2013), "The big short" (2015) och "Once upon a time in Hollywood" (2019).