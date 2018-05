Charlize Theron bekräftar "Atomic blonde 2"

Foto: Jonathan Prime

Actionrullen "Atomic blonde" släpptes förra sommaren och fick goda recensioner – och redan nu finns planer på en uppföljare, rapporterar Vulture. Det avslöjar huvudrollsinnehavaren Charlize Theron i tv-programmet "Watch what happens live with Andy Cohen". På frågan vad Hollywoodstjärnan känner inför att hennes skådespelarkollega Chris Hemsworth föreslagit att hon borde spela den brittiska spionen 007 svarade Charlize Theron: ”Det är coolt. Men inget sådant är på gång. Däremot utvecklar vi en 'Atomic blonde 2'.”