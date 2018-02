Chastain bortklippt ur Xavier Dolans drama

Foto: Jordan Strauss

Jessica Chastain har klippts bort ur Xavier Dolans kommande film "The death and life of John F Donovan". Den kritikerhyllade franskkanadensiske regissören skriver själv på Instagram att det var ett extremt svårt beslut, men att han tvingats klippa om filmen vars första version var över fyra timmar lång. Då passade Chastains skurkroll inte längre in i handlingen.

"Jag är besviken över att vi inte fick visa de spännande saker vi skapat tillsammans" skriver han och understryker att beslutet inte har någonting med Chastains skådespelarinsats att göra.

Filmen är Dolans första långfilm på engelska, efter filmer som "Jag dödade min mamma", "Hjärtslag" och "Mommy". Bland skådespelarna i den nya filmen finns Susan Sarandon och Kit Harington.