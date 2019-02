Crockett och resan hem

Våren 2018, ett alldeles lysande album – ”Lonesome As a Shadow” - där country möter soul. Där Texas möter Stax & Muscle Shoals. Och så följer Charley Crockett upp med en snabbleverans. En coverplatta med stor kärlek till musiken som formade artisten; den melodiska sidan av bluesen och klassisk, lekfull honky tonk.

Inte alls omistligt. Men varmt, charmigt och med det viktiga tillägget att ”Lil G’s Blue Bonanza” har sina – riktigt – stora stunder. Som när rösten liksom vilar sig igenom Danny O’Keefes klassiker ”Good time Charley’s got the blues”, och när vi får en ödmjuk tolkning av låten som är självklar på countrysoulens all time high: Snart 83-årige Tom T Halls ”That’s how I got to Memphis” är en resa hem för Charley Crockett.