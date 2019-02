Dando som countryalternativ

Foto: Pressbild

Efter tio års tystnad är The Lemonheads tillbaka med en uppföljare till "Varshons", deras cover-lp från 2009. Den här gången har Evan Dando, som är enda återstående originalmedlemmen, tagit sig an ett urval countrylåtar och lite andra favoriter. Gillar man Evan Dandos röst så kommer man förmodligen att gilla det mesta han tar sig för på detta album. Är man dessutom ett fan av originalartisterna så förstår man också att låtarna i Lemonheads-tappning inte strövar jättelångt från ursprunget.

En Eagles-cover låter som Eagles i indieversion och Dando låter litegrann som en blek Nick Cave-imitatör i "Straight to you". Har man minnet kvar av Lemonheads som ett lite kaxigt alternativt rockband från Boston med en cool Juliana Hatfield på bas så är det i dag en Evan Dando-enmansshow. Bästa spåret, "Sound of the speed of loneliness" låter som när Billy Bragg & Wilco tog sig an Woody Guthrie under tidigt 2000-tal, vilket i den här recensentens värld är en positiv association.