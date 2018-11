Drömskt och sammanflätat

Foto: Skivomslag

De har kallats Norges svar på First Aid Kit och jämförelsen är förståelig, om än inte speciellt korrekt. Northern Belle består exempelvis inte av två systrar utan är ett helt band frontat av Stine Andreassen, som även skriver merparten av bandets låtar. De har inte den mörka underton i musiken som alltid återfinns hos svenska konkurrenterna. Detta är andra albumet från gruppen och låtarna består av popifierad country, med mer fiol än är brukligt i dagens americanamusik.

Låtar som "What I've heard" känns som att de skulle ha kunnat spelas på en honky tonk i Nashville. Men de flesta glider förbi obemärkt, förutom sista spåret "A line of women", som med sitt feministiska budskap sticker ut från resten. Stämmorna i låten sammanflätas och det drömska kompet gör att skivan lyfts, men inte tillräckligt för att det ska bli ett album som kommer att skrivas in i musikhistorien.