Eagle-Eye Cherry: "Har allt att vinna"

Fakta

Född 1968 i Stockholm. Son till trumpetaren Don Cherry och konstnären Moki Karlsson samt halvbror till artisten Neneh Cherry. Bodde under några år i Farstorp utanför Bjärnum i Hässleholms kommun.

Albumdebuterade 1997 med "Desireless" och fick ett enormt genombrott med singeln "Save tonight" som bland annat låg femma på världens viktigaste singellista, Billboard Hot 100.

Släppte sedan albumen "Living in the present future" (2000), "Sub rosa" (2003) och "Can't get enough" (2012). Den sistnämnda skivan fick dock aldrig någon ordentlig release i Sverige.

Aktuell med singeln "Streets of you". I höst väntas ett nytt album.