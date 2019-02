Elliphant släpper "Spider-Man"-singel

Foto: Fredrik Persson/TT

Bakom en av låtarna som hörs i superhjältefilmen "Spider-Man: Into the spiderverse", som hade svensk biopremiär i december, står den svenska popstjärnan Elliphant. Nu har låten "To the end" släppts som singel. Meddelandet kom på artistens sociala medier under fredagen och finns nu att höra på Spotify.

Bakom artistnamnet Elliphant står låtskrivaren och sångaren Ellinor Olovsdotter. Hennes senaste album "Living life golden" kom 2016 och hon har samarbetat med artister som Skrillex, Adam Kanyama och Icona Pop.

"Spider-Man: Into the spiderverse" är Oscarsnominerad i kategorin bästa animerade långfilm.