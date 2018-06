En ström av hemligheter

Foto: Pressbild

Shakespearianskt familjedrama möter "Veepsk" bitskhet i den här underhållande och välgjorda HBO-serien om maktkampen om ett globalt medieimperium.

Replikskiftena är kobrasnabba och insatserna höga när klanen Roy samlas för att fira patriarken Logan Roys (Brian Cox) 80-årsdag.

Han är löst modellerad på mediemagnaten Rupert Murdoch och har byggt sitt imperium från grunden, kan se tillbaka på mängder av affärsframgångar samt tre fruar och fyra barn. Det ligger i luften att den gamle ska stiga ned från tronen. Näst äldste sonen Kendall (Jeremy Strong) har kämpat hårt med att övertyga sin far om att han har precis rätt mängd av testosteron (eller för att tala den här seriens språk: Tillräcklig storlek på sitt könsorgan) för att slåss och stångas med de andra tjurarna på businessgolvet.

Till syskonskaran hör även den mycket bisarre storebrodern Connor (Alan Ruck), den stenhårda mellansystern Shiv (Sarah Snook) och den lätt psykopatiske lillebrorsan Roman (Kieran Culkin). Den interna syskondynamiken blir mycket kul att följa när det visar sig att pappan, i äkta ärkesvinstradition, inte alls tänker lägga av.

"Låt dinosaurien ha en sista dans innan meteoriten slår ned" är den tänkta kronprinsen Kendalls svar, men han darrar på rösten och förödmjukelsen är total.

Maktkamp, dysfunktionella familjemiddagar och en gottig ström av hemligheter förgyller de fem avsnitt som setts för recension. Hantverket är gediget – till en början lite förutsägbart på temat "sviniga 1-procent-rikingar i New York" – men dramatiken vidgar sig och slår in på nya spännande spår. En liten guldklimp är den storögde kusin Greg (Nicholas Braun), som helt ny i klanen formligen ber om att bli uppäten och bjuder på komiska små höjdpunkter i varenda scen.

Seriens skapare Jesse Armstrong ("Four lions", "In the loop") och regissören Adam McKay ("The big short", "Anchorman - legenden om Ron Burgundy") är fenomenala på att kombinera hysteriska repliker, lågmält patos och absurda scenerier. I tv-serieform tillåts humorn och de politiska kommentarerna sammanstråla med rollfigurer som sakta utvecklas från klichéer till människor (tja, nästan i alla fall) – som man förfasas av men bara vill ha mer och mer av.