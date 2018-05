Filmsommar med Grace Jones och Lars Winnerbäck

Fakta

Måndagar med dokumentärer:

25/6: ”Ester Blenda”, 2/7: ”Ouaga Girls”, 9/7: ”Kedi”, 16/7: ”Winnerbäck – ett slags liv”, 23/7: ”Dancer”, 30/7: ”Whose Streets?”, 6/8: ”Överlevarna”.

Tisdagar med barnfilmer:

26/6: ”Coco”, 3/7: ”Märta Proppmätt”, 10/7: ”Tjuren Ferdinand”, 17/7: ”Djungelgänget: Långfilmen”, 24/7: ”Gnome Alone”, 31/7: ”Agatha – granndetektiven”, 7/8: ”Bläckis”.

Onsdagar med ny spelfilm:

27/6: ”The Death of Stalin”, 4/7: ”Innan vintern kommer”, 11/7: ”Dubbelt begär”, 18/7: ”Grace Jones – Bloodlight and Bami”, 25/7: ”Dte var en gång i Tyskland”, 1/8: ”Jimmie”, 8/8: ”Bakom masken”.

Torsdagar med favoriter i repris:

28/6: ”Professor Marston and the Wonder Woman”, 5/7: ”Wonder Wheel”, 12/7: ”The Party”, 19/7: ”En fantastisk kvinna”, 26/7: ”Loving Vincent”, 2/8: ”Tulpanfeber”, 9/8: ”Lady M”.

Fredagar med klassiker:

29/6: Easy Rider”, 6/7: ”Karriär”, 13/7: ”Il Postino”, 20/7: ”En alldeles särskild dag”, 27/7: ”Allt om Eva”, 3/8: ”Land och frihet”, 10/8: ”Nattlek”.