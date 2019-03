Foals med starka känslor

Foto: Owen Sweeney

Foals räknas som ett av Storbritanniens bästa liveband – med den karismatiske frontmannen Yannis Philippakis våghalsigheter på scenen som extra krydda. Det är också tydligt att flera av låtarna på "Everything not saved will be lost" har klar livepotential.

Men stökigheten och brötigheten som präglar vissa av spåren, som "White onions", lämpar sig mindre bra på skiva. Det känns som om Foals har letat mer efter intensitet och starka känslor än sållat bland låtmaterialet. Delvis beror det säkert på att det här albumet är just en första del – nästa skiva i serien kommer i september.

Allra smidigast funkar de låtar som redan har getts ut som singlar. "On the Luna" är Oxfordbandet när de är som bäst. 100-procentig energi, en liten gnutta quirkiness och Yannis Philippakis sanslöst uttrycksfulla röst ovanpå det. Toppklass.