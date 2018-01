Foto: Thomas Johansson/TT

Ted Gärdestads dotter Sara Zacharias och hennes bror ville stoppa filmen om pappan. "Vi har känt till Saras oro och tankar kring att göra en film om hennes pappa. Vi lade projektet på is under en tid just av den anledningen", skriver producenten Lena Rehnberg i ett mejl.

Filmen om Ted Gärdestad, "Ted – för kärlekens skull", hade premiär på onsdagen. Regissören Hannes Holm har tidigare uppgett i en intervju med Expressen att det har varit viktigt för honom att familjen har varit med på det.

Men så verkar inte ha varit fallet för alla. Nu skriver Sara Zacharias i Dagens Nyheter att hon och hennes bror har försökt stoppa filmen.

"Min bror och jag har gjort vårt yttersta för att förhindra att den här filmen blir gjord", skriver hon bland annat.

Vid två olika tillfällen klargjorde de för musikförlaget Universal Publishing, som har hand om Ted Gärdestads musikrättigheter, samt för produktionsbolaget Stella Nova film, att de som rättighetsinnehavare av musiken inte godkände användning av den för filmen, skriver hon.

"Pappa var en person som med åren blev allt mer privat och det sista han hade velat är att få sitt liv uthängt på en bioduk. Det var en självklarhet för oss att säga nej.", skriver Sara Zacharias.

Enligt henne fick de därefter information från bolagen om att man hade gått vidare med filmen utan deras medgivande. Sara Zacharias uppger även att de av sin jurist fick information om att det inte fanns några juridiska möjligheter att stoppa filmen så länge manuset "gav en relativt sanningsenlig bild".

Lena Rehnberg, producent för filmen och vd för Stella Nova film, skriver i ett mejl till TT:

"Att göra en film om en person som finns eller har funnits är aldrig lätt. Och vi har känt till Saras oro och tankar kring att göra en film om hennes pappa. Vi lade projektet på is under en tid just av den anledningen."

Hon fortsätter:

"Till slut valde vi ändå att fortsätta arbetet med att göra en film om Ted och om brodern Kenneth Gärdestads liv och musik. Mycket på grund av att Kenneth så himla gärna ville att det skulle bli en film, och att Universal stod bakom och tyckte att det var en bra idé."

I sin debattartikel skriver Sara Zacharias även att hon och brodern ska ha fått information från musikförlaget om att filmen skulle fokusera på Ted Gärdestads karriär och utspela sig en kort period under 70-talet, men enligt henne framgick det senare i Hannes Holms intervjuer med Expressen att den även skulle omfatta den sista perioden innan Ted Gärdestad gick bort.

I ett sms till Aftonbladet kommenterar Hannes Holm Sara Zacharias uttalanden:

"Eftersom jag själv bara velat göra en hyllning till Ted och hans gärning, fanns det inget mål att ta fram nya kontroversiella idéer till denna dramatisering än alla de som redan fanns. Snarare har jag undvikit de mer framträdande händelserna under hans sjukdomsperiod", skriver han.

Martin Ingeström, vd för Universal Music Publishing Sverige, skriver i ett mejl till TT att de har varit medvetna om att Sara Zacharias och hennes bror har varit kritiska mot att det görs en film om deras pappa. Men att enda möjligheten att stoppa det, från hennes eller deras sida, hade varit att "köra över Kenneth Gärdestad som hela tiden varit positiv till en film" och ta så mycket betalt för musiken i filmen att filmbolaget inte skulle ha råd.

"Det var inte aktuellt för oss att göra, däremot kom jag och Sara överens om att jag skulle bevaka inspelningen och göra det jag kunde för att få en rättvis bild av Ted och att det framförallt handlar om musiken, det har jag också gjort och jag anser att filmbolag och producent lyssnat och på ett utomordentligt sätt beaktat detta." skriver Martin Ingeström i mejlet.

TT har sökt Hannes Holm.