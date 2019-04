Gitarristen i Sweden Rock-aktuella UFO är död

Foto: Martin Huch/pressbild

Gitarristen och keyboardisten i det brittiska, Sweden Rock-aktuella, hårdrockbandet UFO, Paul Raymond, är död, rapporterar NME.

Raymond, 73, avled i sviterna av en hjärtattack – en vecka efter att bandet gjort sin sista spelning i Storbritannien.

"Jag måste berätta att min vackra och älskade Paul Raymond har gått bort i dag", skriver Raymonds partner Sandra på Facebook.

Paul Raymond gick med i UFO 1976 och spelade med bandet i flera olika perioder. Från 2003 var han en permanent medlem av deras lineup och han var med och spelade in album som "No place to run", "Obsession" och "Lights out".

UFO bildades 1968 och har genom åren släppt över 20 album, deras mest kända låt är "Doctor doctor" från 1974.

Sommarens spelning på Sweden Rock, den 8 juni, skulle bli en av ett fåtal utvalda utanför Storbritannien, och därmed UFO:s tack och farväl till den svenska publiken.

Kristianstadsbladet har sökt festivalledningen med frågan hur Paul Raymonds bortgång påverkar UFO:s turnéplaner. Sofia Lindqvist Lacinai – marknadschef och vice vd – meddelar att det ännu inte kommit några officiella besked.