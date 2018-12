Göransson och Ghost Grammynominerade

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Först en Golden Globe-nominering – nu flera vinstchanser på den amerikanska Grammygalan. Den svenske låtskrivaren Ludwig Göransson har en riktigt bra vecka.

När Grammynomineringarna presenterades under fredagseftermiddagen stod det klart att Göransson kan vinna fyra priser. Han är nominerad i kategorin årets skiva för Childish Gambinos "This is America" – som också är nominerad i kategorin årets låt.

Childish Gambino, eller Donald Glover som han egentligen heter, och Ludwig Göransson har samarbetat i tio år.

– Vi har jobbat på länge och det är kul att uppnå det här tillsammans, har Ludwig Göransson tidigare sagt till TT.

Göransson kan också komma att prisas för ytterligare en Childish Gambino-låt, "Feels like summer", som är nominerad i kategorin bästa r'n'b-låt. Dessutom kan han kamma hem priset för bästa filmmusik för sitt arbete med musiken till superhjältefilmen "Black Panther".

– Jag blir bara glad och stolt över att projektet får sådan här typ av uppskattning. Den här filmen har haft en sådant här otroligt inflytande inte bara i USA utan även i Europa och Asien, sade Göransson till TT om filmmusiken häromdagen när det stod klart att han Golden Globe-nominerats.

Ludwig Göransson har tidigare nominerats till flera Grammys, men har då fått lämna galan lottlös.

Även det svenska hårdrocksbandet Ghost nomineras till en Grammy – deras "Prequelle" har chans att utses till årets rockalbum. Bandet har tidigare prisats på Grammygalan, 2016 utsågs deras "Cirice" till årets metallåt.

Grammygalan arrangeras i Los Angeles den 10 februari. Kendrick Lamar har flest vinstchanser galan, åtta stycken, tätt följd av Drake, som har sju nomineringar.