Habilt, lätt teatralt

Foto: Skivomslag

Historien bakom den här plattan är onödigt krånglig. Mick Harvey (Birthday Party och Bad Seeds) och författaren Christopher Richard Barker har tillsammans skapat ett konceptalbum som ges ut lagom till 100-årsdagen av Första världskrigets slut. På skivan har Harvey tonsatt "den bortglömde poeten" Edgar Bourchier, som dog i strid i Passchendaele 1917, vid 24 års ålder.

Lyssnar man helt utan förkunskaper känns texterna från det stora krigets skyttegravar nog så autentiska – med skildringar av dödsångest, gasattacker och soldater som drabbas av krigspsykos – medan musiken kränger mellan något som skulle kunna passera för tidsenlig kabaret, visa och samtida rock.

Haken är bara att Bourchier aldrig har existerat, han är en fiktiv person som Barker skapade redan till boken "The melancholy haunting of Nicholas Parkes". Kalla mig bokstavstrogen, men strålglansen kring albumet falnade en smula när jag (till sist) fattade det. Bortser man från all mumbo-jumbo-mytbildning är "The fall and rise of Edgar Bourchier and the horrors of war" en habil, om än lätt teatral skiva. Men samma omskakande kvaliteter som PJ Harveys krigsuppgörelse "Let England shake" (som Harvey medproducerade) har den inte.