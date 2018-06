Här är sommarens konserter och festivaler

Fakta

5 juni: Foo Fighters spelar på Ullevi.

6 juni: Garden festival (The National, Future Islands med flera), Göteborg.

6–9 juni: Sweden Rock Festival (Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest med flera), Sölvesborg.

10 juni: Katy Perry uppträder i Globen i Stockholm.

15 juni: Nick Cave and the Bad Seeds spelar på Dalhalla, Rättvik.

15–16 juni: Summerburst Stockholm (Axwell & Ingrosso, Diplo, Galantis med flera).

25 juni: Beyoncé och Jay-Z gör gemensam spelning på Friends Arena, Stockholm.

30 juni: Paul Simons avskedsturné når Globen, Stockholm.

5–7 juli: Peace & Love (Inner Circle, Linnea Henriksson, Thåström med flera), Borlänge.

10–11 juli: Två kvällar med Ed Sheeran på Ullevi.

12–14 juli: Öland Roots (Syster Sol, Tanya Stephens, Gentleman & The Evolution med flera).

14 juli: Ed Sheeran kommer till Friends Arena, Stockholm.

15–21 juli: Dansbandsveckan i Malung (Donnez, Lasse Stefanz, Sannex med flera).

21 juli: Guns 'N' Roses spelar på Ullevi.

24–28 juli: Emmabodafestivalen (Yung Lean, Alison Wonderland, Markoolio med flera).

27 juli: Queens of Pop (Zara Larsson, Icona Pop, Molly Sandén med flera), Helsingborg.

27–27 juli: Borgholm Brinner (In Flames, Bullet for my Valentine, Raised Fist med flera), Borgholm slott.

3 augusti: Queens of Pop, Uppsala.

9–11 augusti: Way Out West (Kendrick Lamar, Fever Ray, Lykke Li, Arcade Fire med flera), Göteborg.

18 augusti: Roger Waters spelar på Friends Arena, Stockholm.

25 augusti: Björk spelar på Dalhalla, Rättvik.

31 augusti–1 september: Statement festival (Frida Hyvönen, Beatrice Eli, Joy med flera), Göteborg.

31 augusti–1 september: Popaganda (First Aid Kit, Veronica Maggio, Caesars med flera), Stockholm.