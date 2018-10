Hårfagert och dimmigt

Foto: Pressbild

Hårfagre Kurt Vile, som ju faktiskt var med och startade The War on Drugs en gång tiden, har genom sin karriär gjort sig känd för behagligt dimmig indierock. 2011 träffade han mitt i prick för första, och hittills enda, gången med sitt fjärde soloalbum "Smoke ring for my halo".

Både förr och senare har Viles album varit för ojämna och nya "Bottle it in" är inget undantag. Här finns visserligen några riktiga guldkorn (som "Loading zones", "Yeah bones" och "Come again") men också ett par låtar som man hade klarat sig utan.

Det som främst drar ner betyget den här gången är de fyra längsta spåren, som klockar in på mellan åtta och elva minuter.

Nio minuter och fyrtiosju sekunder långa "Bassackwards" är visserligen helt okej fram till halvtid – sedan pågår den bara. Medan titelspåret och "Skinny mini", båda över tio minuter långa, nog kräver illegala substanser för att verkligen kunna uppskattas.