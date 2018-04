Hemkommen Styrke tillbaka med ny singel

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tove Styrke har gett ut en ny singel. Den heter "On the low" och är från kommande albumet "Sway", som släpps 5 maj.

"Den är lite som hjärtat på skivan. En kärlekslåt rakt upp och ner, den är liksom liten och stor på samma gång", säger hon, enligt ett pressmeddelande.

Styrke kom nyligen hem från en USA-turné som uppvärmare för Lorde, där hon bland annat sjöng en version av Robyns "Hang with me" tillsammans med superstjärnan under turnéns sista konsert i Minneapolis.

I slutet av maj bär det ut på vägarna igen då Styrke följer med på Katy Perrys Europaturné, som avslutas i Globen i Stockholm den 10 juni.