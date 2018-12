"Hon är Beyoncé och jag är Leona Lewis"

Foto: Hanna Franzén/TT

På fredag gör Kadiatou Holm Keita och Sebastian Walldén upp om förstaplatsen i "Idol" – men duon uppfattar inte varandra som konkurrenter. ”Jag ser det som att jag ska uppträda i Globen med min bästa vän”, säger Kadiatou Holm Keita.

"Idol"-resan börjar lida mot sitt slut för i år och efter en känslosam semifinal, där Bragi Bergsson och William Segerdahl tvingades lämna, möts nu Kadiatou Holm Keita och Sebastian Walldén. Ingen av dem hade kunna se sig själv i final när de sjöng för juryn första gången.

– Aldrig. Jag var tveksam på om jag ens skulle få en guldbiljett. När jag gick in på audition första gången visste jag inte ens vem jag var, en blyg 16-åring utan självförtroende, säger Kadiatou Holm Keita.

– Aldrig, aldrig, inte "in a million years". Jag tänkte att nej, det här kommer inte att gå vägen för min del, säger Sebastian Walldén.

Trots den inställningen lyckades både krossa motståndet och under säsongens sista avsnitt av talangsåpan får de sjunga tre låtar var i Globen.

Kadiatou Holm Keita kommer att uppträda med Calvin Harris och Rihannas "We found love" samt tittarnas val "Say something" av A Great Big World. Sebastian Walldén inleder med Aviciis "Without you" för att sedan ge sig på tittarnas val "Back to black" av Amy Winehouse.

Slutligen kommer båda att uppträda med vinnarlåten "Everything" som aldrig framförts tidigare.

– Just nu är jag väldigt lugn, för lugn. Anledningen till det är att jag inte fattar att jag är här, säger Sebastian Walldén.

Kadiatou Holm Keita har varit sjuk under helgen, och trots att bihåleinflammationen äntligen har börjat släppa är stämbanden inte helt återställda – därför är hon extra nervös.

– Det är bara någon dag kvar och jag har inte min röst med mig, säger hon.

Sebastian Walldén framhåller att det är två helt olika artister som kommer att möta varandra på fredagskvällen.

– Jag är bättre på att leverera olika typer av sound, hon är bättre på att framföra hela shower, där tror jag att jag och "Kaddie" skiljer oss åt mycket. Hon är Beyoncé och jag är Leona Lewis, säger han.

– Framtiden ser väldigt ljus ut. Nu har man tagit sig så pass långt att det är lite svårt att dö ut. Sedan kommer jag att göra allt jag kan för att fortsätta skriva musik, hålla tempot uppe och göra saker konstant, säger Kadiatou Holm Keita.

– Jag vill sitta med på uppesittarkvällen, mysa med alla där hemma och finnas där för dem. Jag har uttryckt tidigare att jag vill bli Sveriges nya Lill-Babs, jag står fast vid det, säger Sebastian Walldén.

"Idol"-finalen sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.