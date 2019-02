Inget som skakar om känslolivet

Foto: Border

Hyllade i hemlandet men nästan helt okända i Sverige - det är nästan imponerande att Norge har lyckats bevara hemligheten Hajk för oss så väl.

Visserligen stack Oslokvintettens debutalbum "Magazine" inte riktigt ut i indiepopdjungeln – även om den fick fin kritik var den inte svår att missa.

Uppföljaren "Drama" är en delvis annan historia. Trevlig pop med oklanderliga melodier med om inte en fot så åtminstone en lilltå i jazzen, som i "Get it right". I skivans bästa låt "Dancing like this" finns mer driv och Sigrid Aases oerhört behagliga röst ligger som en lätt filt över den lika fjäderlätta popen.

Men skivan har också ett mörkare och drömskare anslag, en "Lost in translation"-känsla som vävs ihop med Preben Andersens flirt med r'n'b i "As loud as it gets", och "Desperately". Men albumet är långt ifrån det drama titeln antyder. Här finns ingenting som skakar om känslolivet eller rör om i grytan och ibland blir det lite väl tillbakalutat.

Å andra sidan kan det vara nice att ha det lite lugnt och skönt i bland.