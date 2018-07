"Inte säkert att gå på festival med män"

Fakta

Zara Larsson föddes 1997 i Stockholm. Som tioåring vann hon TV4:s "Talang".

2013 gavs ep:n "Introducing", med huvudsingeln "Undercover", ut. 2014 kom albumet "1", 2017 "So good" med låtar som "Lush life" och "Never forget you". Nu arbetar hon på nytt material.

Zara Larsson var den mest strömmade svenska artisten på Spotify 2017.

Turnédatum: 27/7 Queens of Pop – Helsingborg, 28/7 Storsjöyran – Östersund, 2/8 Arvika hamnfest – Arvika, 3/8 Queens of Pop – Uppsala, 4/8 Karlskrona Skärgårdsfest – Karlskrona.